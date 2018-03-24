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В Татарстане начали капитальный ремонт 23 школ и 68 детсадов
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В Татарстане начали капитальный ремонт 23 школ и 68 детсадов 

RT на русском 49 минут назад
Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Алексей Фролов заявил, что в регионе начали капитальный ремонт 23 школ и 68 детсадов. Об этом сообщает «Реальное время». По его словам, работы ведутся в 14 муниципальных школах из запланированных 16, в девяти коррекционных школах из 12, а также в 68 дошкольных образовательных организациях из 85.
Как рассказали в пресс-службе президента республики, в Татарстане ведётся капремонт ресурсных центров (колледжей) — на 22 марта работа идёт на девяти объектах из 11. В целом объём финансирования программы достигает 681,38 млн рублей.
Ранее m24 сообщало, что в 2018 году в Троицком и Новомосковском административных округах откроют три школы и 11 детсадов.
RT на русском: последние новости
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