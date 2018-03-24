В Татарстане начали капитальный ремонт 23 школ и 68 детсадов

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Алексей Фролов заявил, что в регионе начали капитальный ремонт 23 школ и 68 детсадов. Об этом сообщает «Реальное время». По его словам, работы ведутся в 14 муниципальных школах из запланированных 16, в девяти коррекционных школах из 12, а также в 68 дошкольных образовательных организациях из 85.

Как рассказали в пресс-службе президента республики, в Татарстане ведётся капремонт ресурсных центров (колледжей) — на 22 марта работа идёт на девяти объектах из 11. В целом объём финансирования программы достигает 681,38 млн рублей.

Ранее m24 сообщало, что в 2018 году в Троицком и Новомосковском административных округах откроют три школы и 11 детсадов.