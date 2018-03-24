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«Педагогом года-2018» в Удмуртии стала замдиректора ижевской школы №80 Наталья Котелина
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«Педагогом года-2018» в Удмуртии стала замдиректора ижевской школы №80 Наталья Котелина 

ИА «Сусанин» 27 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Педагогом года-2018» в Удмуртии стала замдиректора ижевской школы №80 Наталья Котелина. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, во время основного этапа конкурса на это звание претендовали 40 учителей.
При этом в финал прошли всего 8 педагогов. Каждый из них боролся за звание лучшего в 8 номинациях. Церемония награждения прошла накануне, 23 марта, в национальном театре Удмуртии.
Наталья Котелина одержала победу в номинации «Лидер в образовании», а также была признана абсолютным победителем конкурса. Ей предстоит представить Удмуртию на всероссийском этапе.
Помимо нее, назвали имена победителей других номинаций:
— «Педагогический дебют»: педагог-психолог детского сада №250 Ижевска Татьяна Глухова;
— «Учитель-мастер»: учитель математики сарапульской школы №7 Ольга Мыльникова;
— «Педагог-организатор»: педагог-организатор лицея №24 Ижевска Елена Дубник;
— «Педагог дополнительного образования»: педагог дополнительного образования Увинского ДДТ Андрей Косоев;
— «Педагог профессиональной образовательной организации»: преподаватель информатики и ИКТ Сарапульского педагогического колледжа Елена Костюкова;
— «Воспитатель»: воспитатель глазовского детского сада №29 Татьяна Главатских:
— «Педагог специального образования»: учитель столярного дела школы №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Сарапула Сергей Свояков.
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