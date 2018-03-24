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В одной из школ США учеников вооружили камнями на случай стрельбы
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В одной из школ США учеников вооружили камнями на случай стрельбы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В одной из школ американского штата Пенсильвания учеников вооружили камнями на случай стрельбы, сообщает Buzzfeed News.
Отмечается, что об этом решении директор школы Дэвид Хельсель объявил в ходе заседания государственного комитета по вопросам школьного образования.
"Если вооруженный злоумышленник попытается войти в какую-либо из наших классных комнат, он увидит класс, полный студентов, вооруженных камнями. И его побьют камнями", — сказал Хельсель.
Он отметил, что это решение готовилось в течение последних двух лет и не является своеобразным ответом на стрельбу в школе в Паркленде. Камни собирают в реке неподалеку. Также сообщается, что у детей нет постоянного доступа к камням, так как они предназначены для особых обстоятельств.
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