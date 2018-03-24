Как московские школы развивают дополнительное образование

На Московском культурном форуме расскажут о своей работе столичные школы искусств. Родители смогут записать ребенка на прослушивание и поучаствовать в мастер-классах.

Пожалуй, ни в одном городе мира не уделяют столько внимания творческому образованию детей, как в Москве . Практически в каждом районе столицы есть художественная, музыкальная, хоровая, театральная или хореографическая школы — всего 143 учебных заведения, в которых изучают разные виды искусства более 95 тысяч ребят.

— Да, это дополнительное образование. Но в то же время оно является начальной профессиональной подготовкой исполнителей следующего поколения — нашего музыкального и творческого завтра, — подчеркивает глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский . — К слову, в Лондоне, например, всего шесть музыкальных школ. И все они частные. Поэтому и мы, и наши коллеги, конечно же, понимаем, кто будет в дальнейшем определять художественную повестку не только в России , но и в мире.

Планка задана высокая, и, чтобы соответствовать ей, необходимо постоянно развивать систему творческого образования талантливых ребят. Именно поэтому в столице по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина была создана программа «Искусство — детям». Она предполагает ремонт и строительство новых школ искусств, а также оснащение их современными музыкальными инструментами.

— В городе многое делается для развития культуры: реконструируются музеи и театры, открываются новые площадки для творчества. И мы должны думать, что за поколение идет за нами, кто следующим станет на сцену и будет представлять наш любимый город и любимую страну, — сказал Собянин. — Это тот капитал, который невозможно оценить деньгами, но он очень важен, в том числе для развития нашего общества.

Конечно, не все ребята, которые сейчас занимаются в школах искусств, в итоге посвятят свою жизнь творчеству. Но из них вырастут умные, внимательные зрители, благодарные слушатели, да и просто хорошие люди, которые стремятся к прекрасному. Каждый ребенок талантлив. Задача педагогов — раскрыть его. А города — создать для этого комфортные условия.

Грамотные инвестиции

По новой программе к 2021 году в Москве приведут в порядок 149 зданий, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Еще 20 школ искусств наконец-то переедут в собственные помещения. Тем временем город закупит свыше 14 тысяч музыкальных инструментов.

— Сейчас износ инструментов составляет 60 процентов, — уточнил Кибовский. — То есть треть инструментов была куплена для наших школ еще в советское время.

Также школы оснастят новой мебелью и техническими системами, которые необходимы для организации учебного и творческого процесса. Станет уютней и во дворах, прилегающих к отремонтированным зданиям.

На реализацию программы «Искусство — детям» столичные власти выделили 11,2 миллиарда рублей. Но чтобы эти средства до копейки были вложены грамотно, за ее исполнением будут следить известные актеры, режиссеры и музыканты-исполнители.

— Одно дело — определить какие-то бюджетные лимиты, а другое — довести их до получателя таким образом, чтобы они дали максимальный эффект и подняли всю нашу систему детского творчества на принципиально новый уровень, — пояснил свою позицию Сергей Собянин экспертам, обсуждая вместе с ними новую программу. — Мы должны четко сформулировать цели и двигаться к их достижению.

Творческие победы

Закупка новых музыкальных инструментов, создание балетных и хореографических классов сделают городские школы искусств еще сильнее. А это значит, что у одаренных ребят появится больше шансов для раскрытия своего таланта. Каждый год юные москвичи, участвующие в различных творческих конкурсах, становятся их призерами и победителями. В прошлом году, например, лауреатами международных конкурсов стали 216 учащихся и коллективов, занимающихся в школах искусств столицы. Среди них — детский хор «Весна». Ребята завоевали Гран-при на международном конкурсе хоров в Венгрии . А воспитанники Детской музыкальной школы имени Шебалина — хор «Вера» — привезли из Австрии золотой диплом.

Отлично выступают московские таланты и на всероссийских творческих конкурсах. Так, по итогам Дельфийских игр сборная столицы заняла первое место, завоевав 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Среди участников игр были и воспитанники Детской школы искусств имени Дягилева. В прошлом году в конкурсе на гранты мэра Москвы по единогласному решению жюри этой школе, которая находится в Зеленограде, присудили Гран-при.

— Это яркое доказательство того, что в столице качество творческого образования не зависит от того, насколько близко к Кремлю расположена школа искусств, — подчеркивает Кибовский. — Наши ребята могут получить высокий уровень творческого образования в любом районе города.

Всего гранты мэра получили сто самых талантливых ребят, ансамблей и коллективов города. Денежные награды из фонда, который в прошлом году подрос в полтора раза и составил 3,74 миллиона рублей, были поделены на три категории. Обладатели гранта первой степени получили по 50 тысяч рублей, второй степени — по 25 тысяч и третьей — по 15 тысяч. Премия для коллективов в зависимости от их успехов и количества участников составила от 30 до 150 тысяч рублей.

Гранты учителям

Но достижения ребят — во многом заслуга педагогов. Сегодня в школах искусств работают почти шесть тысяч преподавателей, из которых 20 процентов имеют звания заслуженных и народных артистов.

— Ученики и преподаватели наших школ искусств активно участвуют в городских праздниках и фестивалях, — отметил мэр. — Они выступают не только в камерных залах, но и просто на улицах, на площадях Москвы. Мне кажется, это замечательная традиция.

Чтобы поддержать наставников юных талантов, власти города с прошлого года выделяют гранты. Педагоги школ искусств получают ежеквартальную прибавку к зарплате — 35 тысяч рублей.

Искусство без границ

По поручению главы города в проект «Искусство — детям» также будут включены обычные школы, в которых работают творческие секции и кружки. Сегодня они охватывают 400 тысяч учеников. В основном это ребята, которые занимаются танцами, живописью, поют или играют в тетральных студиях.

— Проект рассчитан не на один год. Надеюсь, что он пойдет на пользу школам искусств и творческим студиям. Но самое главное — детям, у которых появится возможность получить качественное образование, — отмечает мэр Сергей Собянин.

КСТАТИ

В сентябре прошлого года стартовал еще один проект мэра Москвы «Музеи — детям»: абсолютно все музеи и выставочные залы города теперь для столичных школьников работают бесплатно. По итогам первого учебного полугодия, самыми популярными у школьников оказались Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-панорама «Бородинская битва» и Дом Гоголя на Никитском бульваре. Всего в проекте задействовано 90 музеев. А учителя могут проводить в них тематические уроки.