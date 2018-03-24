Военная академия Генерального штаба развивает сотрудничество по обмену опытом и знаниями с ведущими вузами страны

В рамках подписанного ранее Соглашения о сотрудничестве Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ продолжает развивать сотрудничество по обмену опытом и знаниями с ведущими вузами страны.

Руководство ВАГШ ВС РФ совместно с руководством Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России согласовали План совместной работы на 2018 г.

Подписание Плана совместной работы прошло в торжественной обстановке. Данный План является продолжением реализации Соглашения о сотрудничестве между вузами по следующим направлениям:

учебно-методической деятельности — модернизация программ и совершенствование технологий обучения, реализация возможностей профессионального сотрудничества, обмен учебно-методическими, учебными, справочными и другими материалами в интересах реализации программ обучения, повышения профессиональной квалификации научно-педагогических работников обоих вузов;

научно-исследовательской деятельности — по вопросам участия сотрудников в экспертизе научных и научно-исследовательских работ в области дипломатической, политической, информационной и экономической безопасности и обороны государства, а также в научных и научно-практических семинарах, круглых столах, конференциях и форумах в области национальной безопасности и обороны государства;

патриотической работы.

Начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Зарудницкий В. Б. заверил руководство Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России в намерении и в дальнейшем развивать взаимовыгодное и всестороннее сотрудничество на долговременной основе.