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Исполнилось 237 лет со дня открытия первой русской мореходной школы
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Исполнилось 237 лет со дня открытия первой русской мореходной школы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выпускники этого учебного заведения успешно осваивали Арктику, Северный морской путь, Антарктику, были участниками выдающихся плаваний и открытий. О преемственности традиций курсантам Военно-морского политехнического института поведали экскурсоводы Центрального военно-морского музея.
Высочайшим указом от 23 марта 1781 года Ярославскому и Вологодскому генерал-губернатору Алексею Петровичу Мельгунову было предложено учредить в Холмогорах мореходную школу.
В мореходной школе полагались следующие классы: российской грамоты и письма, арифметики, геометрии и тригонометрии, купеческой навигации, сферики, астрономии, круглой навигации, морской картографии, голландского, английского, немецкого и французского языков.
Занятия в школе начались только в октябре 1781 года. Лишь в августе 1782 года в Холмогоры было доставлено пять ящиков с книгами и инструментами. В регистре вещей значились: 2 астролябии, 10 «гантирских шкал», 15 «сектуров», 15 геометрических инструментов, 1 градшток, 1 квадрант, а также логарифмические таблицы, учебники по навигации, астрономии, геометрии, грамматике и азбуки на немецком языке.
Старейшая в России, мореходная школа в Холмогорах была первым профессиональным учебным заведением в Архангельской губернии. С даты основания мореходной школы ведет отсчет своей истории старейшее на сегодняшний день учебное заведение Архангельска — Арктический морской институт имени В. И. Воронина — филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.
Более 30 выпускников учебного заведения в годы войны командовали боевыми кораблями. Троим выпускникам — Ивану Красносельскому, Дмитрию Пономареву и Архипу Шестакову — присвоены звания Герой Советского Союза.
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