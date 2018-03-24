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Узбекистан расширяет свой доступ к международным научным базам
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Узбекистан расширяет свой доступ к международным научным базам 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 23 марта /Синьхуа/ — Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и научная компания «Elsevier» /Нидерланды/ подписали соглашение о доступе к международным научным базам «SCOPUS» и «ScienceDirect». Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».
Основная цель — повышение эффективности научно-исследовательской деятельности профессоров и преподавателей высших учебных заведений Узбекистана, дальнейшее расширение возможностей доступа к мировым образовательным, научным ресурсам. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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