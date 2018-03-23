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В Перми могут ввести уроки самообороны для учеников после резни в школе
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В Перми могут ввести уроки самообороны для учеников после резни в школе 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский региональный правозащитный центр предложил ввести в школах курсы самообороны для учеников и педагогов. С такой инициативой правозащитники обратились к краевым властям после обсуждения резонансной резни в школе №127, а также серии нападений педофилов на школьников.
Как пояснили в ПРПЦ, эксперты предлагают проводить обучение самообороне на основе системы «крав мага» для гражданского населения, которая преподаётся на государственном уровне в Израиле, и её детский вариант «тай-крав».
«Крав мага» и «тай-крав» не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту. Это доступная при любой физической подготовке система самообороны. Она основывается на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств», — рассказали в ПРПЦ.
Предложение правозащитников прокомментировали в региональных Министерстве территориальной безопасности и Министерстве образования и науки.
«Подобные мероприятия могут проводиться только при согласии родителей учащихся, наличии в образовательных учреждениях соответствующих условий для занятий и соответствующей квалификации у тренеров контактного боя. Обучение самообороне может входить в программу внеурочных или дополнительных образовательных занятий и только по инициативе самих педагогов и родителей учащихся», — сообщили власти региона.
Напомним, 15 января в Перми произошло нападение на учеников 4 класса школы № 127. Тогда в больницу попали 15 человек, в том числе сами нападавшие подростки. Учительнице начальной школы нанесли 17 ножевых ранений.
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