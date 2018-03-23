В «ЕР» предложили Минобрнауки РФ запустить проект по ремонту инфраструктуры в детсадах, школах и вузах

«Координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова предложила инициировать федеральный проект по комплексной модернизации устаревшей инфраструктуры в сфере образования, включающий в себя ремонт студенческих общежитий, учебных корпусов, школ и детских садов. Соответствующий запрос направлен на имя министра образования и науки РФ О. Васильевой», — говорится в сообщении.

Она отметила, что этот проект позволил бы модернизировать образовательную инфраструктуру, а также дополнить уже реализуемые проекты по строительству новых школ и детских садов.

«Данная проблема вышла на критический уровень, решать ее необходимо немедленно. В ряде ветхих студенческих общежитий проживание не только крайне опасно для жизни и здоровья, но и невыносимо по санитарно-эпидемиологическим условиям», — подчеркнула А. Аршинова.