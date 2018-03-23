Костромичам предлагают попробовать себя в самой таинственной профессии

Костромичей приглашают поступать в вузы управления ФСБ , узнал KOSTROMA.TODAY. Региональное управление принимает документы.

При этом на курсантов будут распространяться все права, льготы и социальные гарантии. Также им будет выплачиваться неплохая стипендия — 18 тысяч рублей.

«За период обучения военнослужащие получают дополнительное гражданское образование по специальностям: «юриспруденция, иностранный язык, психология, судовождение», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

Вуз курсанты закончат в звании «лейтенант». Через 3 года после окончания учебы выпускники смогут получить право на покупку жилья в любом регионе стране.

Средняя зарплата сотрудника управления ФСБ составляет 50 тысяч рублей.

Также управление набирает кандидатов на получение среднего профессионального образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев, по окончании учебного заведения присваивается воинское звание «прапорщик».

По всем вопросам поступления в вузы ФСБ России, получения более подробной информации обращаться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 3, т. 8 (4942) 39-59-24.