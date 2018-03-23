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Костромичам предлагают попробовать себя в самой таинственной профессии
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Костромичам предлагают попробовать себя в самой таинственной профессии 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичей приглашают поступать в вузы управления ФСБ, узнал KOSTROMA.TODAY. Региональное управление принимает документы.
Абитуриенты могут выбрать один из предложенных вузов: Академия ФСБ России (г. Москва), Академия ФСО России (г. Орёл), Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский пограничные институты ФСБ России, а также и Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа). Учиться в этих учреждениях нужно будет 5 лет.
При этом на курсантов будут распространяться все права, льготы и социальные гарантии. Также им будет выплачиваться неплохая стипендия — 18 тысяч рублей.
«За период обучения военнослужащие получают дополнительное гражданское образование по специальностям: «юриспруденция, иностранный язык, психология, судовождение», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.
Вуз курсанты закончат в звании «лейтенант». Через 3 года после окончания учебы выпускники смогут получить право на покупку жилья в любом регионе стране.
Средняя зарплата сотрудника управления ФСБ составляет 50 тысяч рублей.
Также управление набирает кандидатов на получение среднего профессионального образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев, по окончании учебного заведения присваивается воинское звание «прапорщик».
По всем вопросам поступления в вузы ФСБ России, получения более подробной информации обращаться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 3, т. 8 (4942) 39-59-24.
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