Под Калининградом проходит молодежная школа актива «Заглавные» 

Мой Калининград. В Калининградской области в городе Светлогорске 23-25 марта проходит молодежная школа актива «Заглавные».
Мероприятие направлено на поддержку лидеров по основным направлениям молодежной политики и развитие социальной активности.
Участниками школы стали 66 человек от 16 до 20 лет из Гусева, Гвардейска, Пионерского, Светлого, Нестерова, Багратионовска, Черняховская, Мамоново, Озерска, Славска, Калининграда, Советска, Немана. Это лидеры молодежных администраций муниципальных образований Калининградской области, молодежных движений, общественных объединений, некоммерческих организаций, школьных и студенческих самоуправлений, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в агентстве по делам молодежи Калининградской области.
Образовательный блок школы направлен на повышение компетенций по следующим темам: методики проведения презентаций, лидерство, командообразование, социальное проектирование, мотивация к добровольческой деятельности, планирование деятельности некоммерческой организации.
Молодые люди узнают о направлениях молодежной политики, социальном проектировании, грантовых конкурсах, а также основных аспектах ученического и студенческого самоуправления. Кроме того, для участников школы подготовлены тренинги «Стрессоустойчивость» и «Публичные выступления», проектная игра, квест по добровольчеству.
«Школа «Заглавные» объединяет активную молодежь Калининградской области, которая хочет усовершенствовать свои навыки и получить новые знания. Могу с уверенностью сказать, что школа станет для молодых людей площадкой для самореализации, поможет разработать новые проекты, а затем и реализовать эти идеи и задумки», — прокомментировала в Калининграде руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Татьяна Васильева.