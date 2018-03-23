Под Калининградом проходит молодежная школа актива «Заглавные»

Мероприятие направлено на поддержку лидеров по основным направлениям молодежной политики и развитие социальной активности.

Участниками школы стали 66 человек от 16 до 20 лет из Гусева, Гвардейска , Пионерского, Светлого, Нестерова, Багратионовска , Черняховская, Мамоново , Озерска, Славска , Калининграда, Советска, Немана . Это лидеры молодежных администраций муниципальных образований Калининградской области, молодежных движений, общественных объединений, некоммерческих организаций, школьных и студенческих самоуправлений, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в агентстве по делам молодежи Калининградской области.

Образовательный блок школы направлен на повышение компетенций по следующим темам: методики проведения презентаций, лидерство, командообразование, социальное проектирование, мотивация к добровольческой деятельности, планирование деятельности некоммерческой организации.

Молодые люди узнают о направлениях молодежной политики, социальном проектировании, грантовых конкурсах, а также основных аспектах ученического и студенческого самоуправления. Кроме того, для участников школы подготовлены тренинги «Стрессоустойчивость» и «Публичные выступления», проектная игра, квест по добровольчеству.