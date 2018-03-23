Школьники из Черемушек посетили «Кидзанию»

Врач, микробиолог, пожарный, художник-аниматор, полицейский, репортер, фотограф — это далеко не полный список профессий, в которых попробовали свои силы учащиеся школы № 2115 во время посещения парка игрового обучения «Кидзания».