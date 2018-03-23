Школьники из Черемушек посетили «Кидзанию» 

Врач, микробиолог, пожарный, художник-аниматор, полицейский, репортер, фотограф — это далеко не полный список профессий, в которых попробовали свои силы учащиеся школы № 2115 во время посещения парка игрового обучения «Кидзания».
Каждый из учеников 5-6 классов успел поработать по нескольким специальностям и за это получить зарплату в местной кидзо-валюте. «Все вместе они в очередной раз доказали, что детям под силу справиться с самыми серьезными задачами. Все ребята получили полезные знания, ценный опыт и яркие впечатления», — добавляет пресс-служба школы района Черемушки.