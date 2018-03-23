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Одна из школ Хорошевки вошла в ТОП-300 олимпиады Skyeng Super Cup
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Одна из школ Хорошевки вошла в ТОП-300 олимпиады Skyeng Super Cup 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Завершился основной тур олимпиады Skyeng Super Cup Зима-2018. Ученики школы № 1288 показали блестящие результаты и вошли в ТОП-300 в своей возрастной категории.
— Среди 139 000 участников это впечатляющий результат, который был бы невозможен без помощи и поддержки учителей, — отметил представитель администрации школы.
Всех, успешно прошедших отборочные испытания учеников, теперь пригласили принять участие в очном туре олимпиады, который состоится 25 марта на факультете гуманитарных наук МПГУ. (то)
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