«Севастополец» приглашает школьников на конкурс юных экскурсоводов

Межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве » стартует уже в ближайшее воскресенье, 25 марта, во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец».

Принять участие в нем могут школьники 4-11 классов государственных образовательных учреждений столицы. В ходе его ребята смогут продемонстрировать свои экскурсии по городу, по школьному музею, представить электронный путеводитель.

Конкурс входит в цикл городских проектов по образовательному краеведению городского плана мероприятий системы Департамента образования г. Москвы на 2017-2018 учебный год.