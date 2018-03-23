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«Севастополец» приглашает школьников на конкурс юных экскурсоводов
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«Севастополец» приглашает школьников на конкурс юных экскурсоводов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве» стартует уже в ближайшее воскресенье, 25 марта, во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец».
Принять участие в нем могут школьники 4-11 классов государственных образовательных учреждений столицы. В ходе его ребята смогут продемонстрировать свои экскурсии по городу, по школьному музею, представить электронный путеводитель.
Конкурс входит в цикл городских проектов по образовательному краеведению городского плана мероприятий системы Департамента образования г. Москвы на 2017-2018 учебный год.
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