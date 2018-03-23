Более 37 тысяч школьников с понедельника отправятся на весенние каникулы

Ученики школ будут отдыхать с 26 марта по 2 апреля. Неделю ребята не будут посещать учебные классы, но их ждут в учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры.

Познавательные занятия ждут ребят в Вологодском музее— заповеднике. Там стартует семейная игра «Музейные каникулы». Кинопрограмму подготовили для школьников и вологодские кинотеатры. 24 марта в «Ленкоме» пройдет семейный праздник. Гостей ждет развлекательная программа, мастер-классы по изготовлению леденцов, тематическая фото-зона. Каждый получит в подарок мороженое, а затем увидит премьеру «Кролик Питер».

Также на время весенних каникул в городских кинотеатрах можно приобрести специальный абонемент на неделю. По единому билету можно посетить 4 сеанса. Стоимость абонемента в «Салют» составляет 360 рублей, в «Ленком» — 400 рублей.

В каникулы продолжаются занятия и в центрах дополнительного образования. Так, в детской музыкальной школе №4 пройдет XII городской конкурс «Поющий мир детства», малыши поучаствуют и во Всероссийском конкурсе «Солнечные лучики» на базе детской школы искусств № 2 им. В. П. Трифонова, а в ГДК стартует прослушивание участников областного фестиваля-конкурса «Дорогами войны».