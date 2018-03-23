В школе № 538 почтили память Сергея Гришина

Всю неделю несли вахту, посвященную дню рождения Сергея Владимировича Гришина , ученики школы № 538.

18 марта — день рождения С. В. Гришина. И каждый год в этот день в школе № 538 отмечается День памяти. С 19 по 23 марта в школьном музее Особого партизанского соединения «Тринадцать» лучшие ученики школы несли вахту.

Легендарный командир Сергей Гришин родился 18 марта 1917 года в деревне Фомино. В 1939 году Гришин был призван на службу в Красную Армию, а 1941 году окончил курсы подготовки офицеров. С первых дней Великой Отечественной войны он командовал танковым взводом. Попав в окружение, он пробрался в свою родную деревню, где создал подпольную группу, которая в ноябре 1941 года выросла в партизанский отряд «Тринадцать». В сентябре 2008 года школе № 538 было присвоено имя Героя Советского Союза Сергея Владимировича Гришина.