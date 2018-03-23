О жизни во времена Сократа рассказали школьникам из Сокола

Воспитанники школы №1384 Сокола в минувшую субботу приняли участие в «Университетских субботах». Подробности сообщил один из сотрудников школы.

— Наши десятиклассники встретились с преподавателями и студентами колледжа Всероссийского государственного университета юстиции. Была представлена историческая реконструкция жизни времен Сократа и суд над величайшим философом и ученым, — сообщил представитель образовательного учреждения.

По словам преподавателей, увиденное произвело сильное впечатление на десятиклассников. (жм)