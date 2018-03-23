Старшие товарищи рассказали самым маленьким подопечным школы имени Сервантеса о любимом учебном заведении

Дошкольное отделение школы имени Сервантеса посетили представители ученического самоуправления и их куратор Ирина Боклашова. Старшие товарищи рассказали малышам о школе, особенностях учебного процесса, поделились другими интересными деталями.

— Дошколята узнали о том, как здорово и интересно у нас учиться и, конечно, о грядущем дне рождения нашего любимого учебного заведения, — поделился представитель образовательного учреждения.

Не обошлось без подарка — его своими руками сделали малыши для школы, в которой им вскоре предстоит обучаться. (жм)