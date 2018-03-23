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Матвиенко просят защитить российских школьников от «буллинга»
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Матвиенко просят защитить российских школьников от «буллинга» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Глава муниципалитета «Купчино» Михаил Черепанов попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко разработать механизм по сокращению конфликтов в российских школах. Кроме того, он предлагает привлекать к ответственности учителей, которые не способствуют разрешению конфликтов между учениками.
В России «буллинг» в школах не редкость. По статистике, каждый третий ребенок подвергается или когда-либо подвергался моральному или физическому насилию в учебных заведениях. «Буллинг» — это один из видов обостренного противоречия между сверстниками. Как правило, в ход идут оскорбления и издевательства, унижения, угрозы физического насилия.
«Школа — это институт первичной социализации человека, личности, гражданина», — уверен Михаил Черепанов. «Сейчас возникла острая необходимость влиять на построение конструктивных взаимоотношений между детьми в учебных заведениях. Благодаря этому человек сможет успешно и качественно пройти этап социализации и, в конце концов, быть активной единицей современного общества», — говорит Михаил Черепанов.
Новый орган самоуправления планируют назвать «Совет учеников», в который войдут дети от 14 лет. Совет выступит как структура общественного контроля и порицания. Дети сами смогут разобраться в конфликтах между собой, не привлекая взрослых. По словам главы муниципалитета, такие меры позволят снизить социальную напряженность и сделать учеников более счастливыми. Подростки смогут спокойно заниматься учебой, а не пребывать в постоянном стрессе. Глава муниципалитета уверен, что сейчас не существует структуры, которая бы сплачивала коллектив, хотя это необходимо.
Помимо этого, Михаил Черепанов предлагает внедрить институт школьной медиации, цели которого — воспитать культуру конструктивного поведения, создать безопасную среду для каждого ребенка и выработать стратегию для решения конфликтов.
Глава муниципального образования предлагает ввести ответственность для учителей, которые закрывают глаза на «буллинг» и негласно поощряют проявление психического насилия школьников.
«Своим безучастием в конфликте учителя порой сами становятся соучастниками конфликта и травли. В последнее время мы видим, что деструктивное поведение детей может привести к плачевным последствиям. Униженный и оскорбленный ребенок может натворить страшные вещи. Мы должны предупредить такие ситуации любым способом, нельзя это пускать на самотек», — говорит Михаил Черепанов.
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