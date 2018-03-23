Школьники из Отрадного побывали в Булгаковском доме

Ученики 11 «А» класса школы № 950 в минувший вторник, 20 марта, посетили Булгаковский дом. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

-Булгаковский дом — это не просто музей, а место, где настоящее пересекается с прошлым, а история — с современностью. В этом доме есть трамвай прямо посреди коридора, волшебный телефон и главная достопримечательность — это огромный Кот-Бегемот и Коровьев-Фагот, встречающие у входа в дом, — рассказали в администрации школы.

В ходе экскурсии школьники узнали о творческом пути Булгакова и о его жизни в этой «нехорошей» квартире, а затем ответили на вопросы олимпиады. (ип)