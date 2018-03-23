Ещё
Школьники из Отрадного побывали в Булгаковском доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Отрадного побывали в Булгаковском доме 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 11 «А» класса школы № 950 в минувший вторник, 20 марта, посетили Булгаковский дом. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
-Булгаковский дом — это не просто музей, а место, где настоящее пересекается с прошлым, а история — с современностью. В этом доме есть трамвай прямо посреди коридора, волшебный телефон и главная достопримечательность — это огромный Кот-Бегемот и Коровьев-Фагот, встречающие у входа в дом, — рассказали в администрации школы.
В ходе экскурсии школьники узнали о творческом пути Булгакова и о его жизни в этой «нехорошей» квартире, а затем ответили на вопросы олимпиады. (ип)
Управа района Отрадное: последние новости
В Отрадном прошел общественный смотр знаний по русскому языку Школьники из Отрадного в преддверии Дня православной книги побывали в храме Христа Спасителя Кадеты из Отрадного побывали на церемонии передачи на хранение знамен императорских кадетских корпусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ383
Новый советник Трампа готов развязать большую войну175
Минфин готовится пойти на риск91
Все супероружие РФ показали в одном видео95
Глава Волоколамского района отправлен в отставку45
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение