В школе на Синявинской дадут концерт детские коллективы района

Очередной фестиваль межрайонных советов директоров школ пройдет на площадке «Школы Перспектива» в ближайшую субботу, 24 марта.

Активные жители смогут поиграть в настольный теннис, баскетбол, флорбол, а также освоить базовые элементы народного танца. Для любителей творчества проведут серию открытых мастер-классов по изготовлению тряпичной куклы «Пасха», обучению акриловой живописи, изготовлению скворечников и многое другое. Также будет проведена экскурсия по школьному музею «Рубежи обороны» и цифровой флешмоб. В актовом зале пройдет концерт детских объединений.

— Девиз фестиваля — «Персонализированное обучение — билет в будущее в мировом цифровом содружестве: МРСД — Москва Россия !». Приглашаем родителей, учащихся, учителей и жителей района на наш праздник. Будем весело и интересно, — отметил представитель администрации школы.

С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке: http://perspektiva.mskobr.ru/novosti/24_marta_v_gbou_shkola_perspektiva_projdet_festival_mrsd_34_po_devizom_personalizirovannoe_obuchenie_-_bilet_v_buduwee_v_mirovom/.

Начало в 10.00. Участников встречи ждут на Синявинской улице, 11А. (то)