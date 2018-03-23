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В школе на Синявинской дадут концерт детские коллективы района
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В школе на Синявинской дадут концерт детские коллективы района 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Очередной фестиваль межрайонных советов директоров школ пройдет на площадке «Школы Перспектива» в ближайшую субботу, 24 марта.
Активные жители смогут поиграть в настольный теннис, баскетбол, флорбол, а также освоить базовые элементы народного танца. Для любителей творчества проведут серию открытых мастер-классов по изготовлению тряпичной куклы «Пасха», обучению акриловой живописи, изготовлению скворечников и многое другое. Также будет проведена экскурсия по школьному музею «Рубежи обороны» и цифровой флешмоб. В актовом зале пройдет концерт детских объединений.
— Девиз фестиваля — «Персонализированное обучение — билет в будущее в мировом цифровом содружестве: МРСД — Москва — Россия!». Приглашаем родителей, учащихся, учителей и жителей района на наш праздник. Будем весело и интересно, — отметил представитель администрации школы.
С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке: http://perspektiva.mskobr.ru/novosti/24_marta_v_gbou_shkola_perspektiva_projdet_festival_mrsd_34_po_devizom_personalizirovannoe_obuchenie_-_bilet_v_buduwee_v_mirovom/.
Начало в 10.00. Участников встречи ждут на Синявинской улице, 11А. (то)
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