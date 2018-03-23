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«Урок доброты» прошел в школе №1298 «Профиль Куркино»
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«Урок доброты» прошел в школе №1298 «Профиль Куркино» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Очередной «Урок доброты» в рамках сотрудничества с общественной организацией инвалидов «Перспектива» состоялся в школе № 1298 «Профиль Куркино». Ребята с ограниченными возможностями пообщались с учениками.
— Состоялся долгожданный кинопоказ для учащихся 5 классов, где ребята просмотрели несколько фильмов и обсудили их. В этих картинах говорилось о ребятах с особенностями, о том, что они такие же дети с богатейшим внутренним миром. С ними интересно общаться и находить общий язык, — рассказали в школе.
Необычные уроки стали доброй традицией школы. (ск)
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