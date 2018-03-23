В Куркине состоится образовательная стратегическая сессия

С 26 по 20 марта в школе № 2005 на Родионовской улице, 6/7 пройдёт II Образовательная стратегическая сессия «Открывая будущее».

— В рамках сессии у юных жителей Куркино появится уникальная возможность окунуться в мир науки, для ребят будут проведены «День инженера», «День политолога, журналиста, экономиста» и «День врача». В ходе каждого дня будут проведены лекции, конкурсы, будет организована работа в группах и многое другое. Ребят ждёт встреча с преподавателями ведущих вузов Москвы , — сообщил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов

Подробнее узнать о программе II Стратегической образовательной сессии, а также зарегистрироваться можно на интересующие вас мероприятия можно будет начиная с 23 марта 2018 года на сайте школы (http://sch2005sz.mskobr.ru/)

— Будем рады увидеть ребят на этом увлекательном и, безусловно полезном для них мероприятии, — добавил Кузнецов.

(ск)