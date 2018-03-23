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Юные жители Войковского сыграли в «Кто хочет стать миллионером» на немецком
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Юные жители Войковского сыграли в «Кто хочет стать миллионером» на немецком 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Предметная неделя иностранных языков продолжается в школе №1250, расположенной на Ленинградском шоссе. В среду, 21 марта, здесь прошла игра «Кто хочет стать миллионером» на немецком языке. Ее участниками стали ученики десятых классов.
Как сообщил один из сотрудников администрации школы, ребята не только проверили свои знания о Германии, ее традициях, культурных и национальных особенностях, но и узнали некоторые новые интересные факты о стране изучаемого языка.
Напомним, адрес школы №1250: 125212 Москва, Ленинградское шоссе, дом 27. (жм)
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