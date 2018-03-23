Ещё
Школа №2114 набирает ребят в специализированные 5-е классы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа №2114 набирает ребят в специализированные 5-е классы 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
О наборе учеников сообщил официальный сайт школы №2114. Специализацией 5-х классов является социально-экономический и естественнонаучный профиль.
Ученики этих классов углублённо изучают математику, информатику, экономику и естествознание.
Приём ребят на вакантные места производится на основе портфолио, содержащего результаты независимых диагностик МЦКО, свидетельства участия в олимпиадном и конкурсном движениях, а также данные о текущей успеваемости.
Для приглашения на встречу нужно направить на адрес электронной почты: profil.2114@mail.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2018-2019 учебном году, Ф. И. О. родителя, контактный телефон). После этого в течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель школы №2114.
Вестник Бутова: последние новости
Бутовчан вновь соберёт «Школа безопасности» Инструкторы школы «Лиза Алерт» пообщались с учениками школы №1945 Инженерный класс школы №2114 объявил набор учеников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ383
Новый советник Трампа готов развязать большую войну175
Минфин готовится пойти на риск91
Все супероружие РФ показали в одном видео95
Глава Волоколамского района отправлен в отставку45
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение