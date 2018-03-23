Школа №2114 набирает ребят в специализированные 5-е классы

О наборе учеников сообщил официальный сайт школы №2114. Специализацией 5-х классов является социально-экономический и естественнонаучный профиль.

Ученики этих классов углублённо изучают математику, информатику, экономику и естествознание.

Приём ребят на вакантные места производится на основе портфолио, содержащего результаты независимых диагностик МЦКО, свидетельства участия в олимпиадном и конкурсном движениях, а также данные о текущей успеваемости.

Для приглашения на встречу нужно направить на адрес электронной почты: profil.2114@mail.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2018-2019 учебном году, Ф. И. О. родителя, контактный телефон). После этого в течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель школы №2114.