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В школе имени Баха на Бескудниковском бульваре дадут фортепианный концерт
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В школе имени Баха на Бескудниковском бульваре дадут фортепианный концерт 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В субботу, 24 марта, в школе искусств имени Баха на Бескудниковском бульваре состоится концерт «Весенние мотивы» от воспитанников фортепианных отделов методического объединения «Север-2». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ученики представят на концерте свои лучшие номера, — рассказал сотрудник администрации. — В программе — произведения Чайковского, Шумана, Шуберта и других композиторов, воспевавших весну.
Слушателей будут ждать к 17.00. Напомним, школа имени Баха располагается по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (то)
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