В школе имени Баха на Бескудниковском бульваре дадут фортепианный концерт

В субботу, 24 марта, в школе искусств имени Баха на Бескудниковском бульваре состоится концерт «Весенние мотивы» от воспитанников фортепианных отделов методического объединения «Север-2». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ученики представят на концерте свои лучшие номера, — рассказал сотрудник администрации. — В программе — произведения Чайковского, Шумана, Шуберта и других композиторов, воспевавших весну.

Слушателей будут ждать к 17.00. Напомним, школа имени Баха располагается по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (то)