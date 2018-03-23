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Школьники учатся ретуши фотографий на мобильных устройствах
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Школьники учатся ретуши фотографий на мобильных устройствах 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Старшеклассники школы №1290 района Измайлово посетили увлекательный мастер-класс на базе Московского центра качества образования.
На прошлой неделе, на базе Московского центра качества образования, состоялся мастер-класс по ретуши фотографии на мобильных устройствах. Участниками занятий стали учащиеся старших классов школы №1290.
Перед началом занятий школьники получили мобильные устройства последнего поколения, и отправились на лекцию. Им подробно рассказали и показали все возможности обработки фотографий в мобильных приложениях, термины и приемы улучшения качества фотографии. В режиме реального времени ребята обрабатывали личные и другие фотографии, которые были выбраны с помощью голосования, а также личные фото.
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