Школьники учатся ретуши фотографий на мобильных устройствах

Старшеклассники школы №1290 района Измайлово посетили увлекательный мастер-класс на базе Московского центра качества образования.

На прошлой неделе, на базе Московского центра качества образования, состоялся мастер-класс по ретуши фотографии на мобильных устройствах. Участниками занятий стали учащиеся старших классов школы №1290.

Перед началом занятий школьники получили мобильные устройства последнего поколения, и отправились на лекцию. Им подробно рассказали и показали все возможности обработки фотографий в мобильных приложениях, термины и приемы улучшения качества фотографии. В режиме реального времени ребята обрабатывали личные и другие фотографии, которые были выбраны с помощью голосования, а также личные фото.