Победителем областного конкурса «Учитель года России» стала Екатерина Любимова из Некоузского района

23 марта в областном центре прошла торжественная церемония закрытия областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2018 году. Победителем признана учитель истории Шестихинской средней общеобразовательной школы Некоузского муниципального района Екатерина Любимова

— В нашем регионе конкурс проводится с 1990 года. В его рамках педагоги делятся опытом и приобретают дополнительные умения и навыки для поиска новых путей в профессии и развития своего потенциала, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Соревновательный принцип дает учителю мощный стимул сделать большой шаг вперед. За эти годы десятки педагогов получили право на звание лучшего, а подрастающее поколение и образовательные учреждения региона — уникальных специалистов, которые хотят совершенствоваться в профессии и двигаться дальше.

В этом году в финал конкурса вышли шесть педагогов из Ярославля Рыбинска , Некоузского, Угличского, Рыбинского Ярославского муниципальных районов — учителя географии, физики, истории, иностранного языка. На пути к победе они представляли свои интернет-ресурсы и писали эссе на тему «Я — учитель», проводили презентации, открытые уроки и мастер-классы, разрабатывали образовательные проекты и участвовали в дискуссии на педсовете.

Сегодня конкурсантов ждало заключительное испытание — «Круглый стол образовательных политиков». Они продемонстрировали жюри свои лидерские качества, понимание стратегических направлений развития образования и представили собственное видение конструктивных решений проблем региональной системы образования.

— Совершенно нетипичная для педагога роль: в течение часа находиться в диалоге с чиновниками, которые определяют региональную политику в сфере образования. Но, безусловно, это очень хорошая практика, — сказал заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков . — Не могу не отметить, что растет уровень тех, кто был заявлен на конкурс, и профессионализм команд, которые их готовят. За каждым педагогом стоит образовательная организация, которая его поддерживает.

Победитель регионального этапа Екатерина Любимова осенью будет представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Учитель года России».

— Мы не просто показываем свое мастерство, мы еще и учимся, учимся друг у друга. И мне очень повезло, я могла наблюдать за работой профессионалов и чувствую, что личностный рост у меня произошел! — сказала она.

Справка

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности учителей по обновлению содержания образования с учетом введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, поддержку инновационных технологий в организации образовательной деятельности, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в обществе.