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В КАИТ №20 состоится День открытых дверей
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В КАИТ №20 состоится День открытых дверей 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Во всех подразделениях Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 пройдут встречи с учениками старших классов и их родителями.
В КАИТ-20 в субботу, 24 марта, состоятся дни открытых дверей. Пройдут они и в двух структурных подразделениях, которые расположены в районе Измайлово.
Гости колледжа познакомятся с профессиями и специальностями, которые в нем реализуются, узнают о порядке и условиях приема, о других образовательных услугах для школьников и взрослых.
Для школьников будут также проведены мастер-классы, которые помогут определиться с выбором профессии. К примеру, в подразделении «Юниор» (ул. 1-ая Парковая, д. 12) состоится мастер-класс «Создание оригинал-макета цифрового периодического модуля». А в подразделении «Техно» (ул. Верхняя Первомайская, д. 7) научат монтировать печатные платы, работать на фрезерном станке и пройдет урок «Робототехника». И, конечно же, состоятся встречи с педагогами и руководителями колледжа и экскурсии по учебным классам.
С полным списком мастер-классов и других мероприятий можно ознакомиться на сайте образовательного учреждения.
Начало дней открытых дверей в 11 часов.
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