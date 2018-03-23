В КАИТ №20 состоится День открытых дверей

Во всех подразделениях Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 пройдут встречи с учениками старших классов и их родителями.

В КАИТ-20 в субботу, 24 марта, состоятся дни открытых дверей. Пройдут они и в двух структурных подразделениях, которые расположены в районе Измайлово.

Гости колледжа познакомятся с профессиями и специальностями, которые в нем реализуются, узнают о порядке и условиях приема, о других образовательных услугах для школьников и взрослых.

Для школьников будут также проведены мастер-классы, которые помогут определиться с выбором профессии. К примеру, в подразделении «Юниор» (ул. 1-ая Парковая, д. 12) состоится мастер-класс «Создание оригинал-макета цифрового периодического модуля». А в подразделении «Техно» (ул. Верхняя Первомайская, д. 7) научат монтировать печатные платы, работать на фрезерном станке и пройдет урок «Робототехника». И, конечно же, состоятся встречи с педагогами и руководителями колледжа и экскурсии по учебным классам.

С полным списком мастер-классов и других мероприятий можно ознакомиться на сайте образовательного учреждения.

Начало дней открытых дверей в 11 часов.