Более 890 программ допобразования сертифицировано в Вологодской области

Реализацию системы персонифицированного финансирования в дополнительном образовании обсудили на Вологодчине. Регион является пилотным для ее внедрения в нашей стране. Насколько успешно проходит этот процесс в Вологодской области , говорили на круглом столе, организованном активистами ОНФ.

«Вологодская область является одним из пилотных регионов, в которых система начала внедряться еще в 2016 году, — отметила руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основа национальной идентичности» и проекта «Равные возможности — детям» Светлана Павлушкова. — В 2016 году в проект включились всего семь регионов страны, и на сегодня опыт Вологодской области и разработанный в ней механизм внедрения системы через СОНКО рекомендован Министерством образования для возможного использования по всей стране».

Система работает в 21 муниципальном районе области. Сертификаты получили 10% детей. В следующем году эта цифра вырастет на 5%. В том числе за счет частных образовательных учреждений. Уже сегодня свои услуги по сертификатам предлагают 12 частных компаний, имеющих лицензии на оказание услуг дополнительного образования.

«В регионе сертифицировано 898 программ допобразования. И надо признать, что один из весомых результатов внедрения программы — это проведение серьезного анализа существующих программ, их обновление и модернизация. В сферу дополнительного образования Вологодской области за годы реализации проекта поступили более 400 миллионов рублей, что позволило обновить материально-техническую базу многих учреждений допобразования, впервые с конца 80-ых годов прошлого века. Почти тысяча детей, которые до этого не посещали никакие кружки и секции, на сегодня получают дополнительное образование, благодаря наличию сертификатов. Школьники из ближних районов сегодня получили доступ к учреждениям допобразования, находящимся в областном центре», — рассказала Павлушкова.