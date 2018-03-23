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«Живой урок истории» состоялся в школьном музее на улице Зои и Александра Космодемьянских
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«Живой урок истории» состоялся в школьном музее на улице Зои и Александра Космодемьянских 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В гостях у активистов Музея истории школы и семьи Космодемьянских, который работает в школе №201 Войковского, побывала Екатерина Иванова — автор-составитель книги воспоминаний о Любови Космодемьянской «Памятник Матери».
— Гостя рассказала ребятам о Любови Тимофеевне. Эта мужественная женщина пережила гибель и дочери, и сына и до конца жизни выступала с рассказами о своих героических детях, — отметил представитель школы.
В конце встречи Иванова подарила активистам музея книгу Евгения Савинова «Зоины товарищи» и фотографии однополчан Зои Космодемьянской. (жм)
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