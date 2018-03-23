Баскетболисты Плехановской академии дали мастер-класс в Коптеве

Мастер-класс по баскетболу состоялся 19 марта на базе школы №1679 в Коптеве. Мастерство показали студенты, игроки сборной команды РЭУ имени Плеханова.

— Урок ученикам понравился, — сообщил представитель школы. — Было много интересных упражнений. Приглашённые баскетболисты с удовольствием занимались с ребятами. На протяжении всего времени царила атмосфера дружбы и взаимопонимания.

Как отметили в школе, студенты зарядили баскетбольным настроением обучающихся, а также сами зарядились позитивным настроем. (жм)