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Баскетболисты Плехановской академии дали мастер-класс в Коптеве
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Баскетболисты Плехановской академии дали мастер-класс в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мастер-класс по баскетболу состоялся 19 марта на базе школы №1679 в Коптеве. Мастерство показали студенты, игроки сборной команды РЭУ имени Плеханова.
— Урок ученикам понравился, — сообщил представитель школы. — Было много интересных упражнений. Приглашённые баскетболисты с удовольствием занимались с ребятами. На протяжении всего времени царила атмосфера дружбы и взаимопонимания.
Как отметили в школе, студенты зарядили баскетбольным настроением обучающихся, а также сами зарядились позитивным настроем. (жм)
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