Хореограф Валерия Ланскова проведет мастер-класс для детей на Абрамцевской

В субботу, 24 марта, в школе «Бумажные крылья» на Абрамцевской улице состоится бесплатный мастер-класс по современному танцу, который проведет Валерия Ланскова — преподаватель танцев для детей и взрослых, которая работала с мировыми звездами хореографии. Как рассказали в школе, мастер-класс пройдет в рамках проекта «Найди свой стиль».

— Участников познакомят с самыми свежими тенденциями современной хореографии, — уточнили в школе танцев.

Занятие для детей от шести до девяти лет начнется в 12.00, а тех, кому десять лет и больше, приглашают к 13.00. Напомним, школа танца «Бумажные крылья» находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Записаться на мастер-класс можно по одному из номеров телефона: 8 (909) 935-89-46, 8 (965) 213-32-56. (то)