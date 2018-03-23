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Хореограф Валерия Ланскова проведет мастер-класс для детей на Абрамцевской
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Хореограф Валерия Ланскова проведет мастер-класс для детей на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В субботу, 24 марта, в школе «Бумажные крылья» на Абрамцевской улице состоится бесплатный мастер-класс по современному танцу, который проведет Валерия Ланскова — преподаватель танцев для детей и взрослых, которая работала с мировыми звездами хореографии. Как рассказали в школе, мастер-класс пройдет в рамках проекта «Найди свой стиль».
— Участников познакомят с самыми свежими тенденциями современной хореографии, — уточнили в школе танцев.
Занятие для детей от шести до девяти лет начнется в 12.00, а тех, кому десять лет и больше, приглашают к 13.00. Напомним, школа танца «Бумажные крылья» находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Записаться на мастер-класс можно по одному из номеров телефона: 8 (909) 935-89-46, 8 (965) 213-32-56. (то)
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