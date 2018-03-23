Будущие музыканты сделают в Богородском свои первые шаги

День открытых дверей состоится в детской музыкальной школе им. А. Ф. Гедике.

В субботу, 24 марта, в различных филиалах Московской городской объединенной школы искусств «Сокольники» пройдут дни открытых дверей. Гостеприимно распахнет свои двери для всех желающих и детская музыкальная школа им. А. Ф. Гедике, которая расположена в Богородском

Жители района встретятся в этот день с педагогами и руководителями ДМШ, узнают об истории учреждения, об условиях поступления, совершат экскурсию по классам и музыкальным залам школы. Кроме того, опытные специалисты проведут консультирование родителей и помогут определиться с выбором класса для поступления, правильной подготовке для предстоящих прослушиваний.

В заключительной части праздничной программы перед гостями выступят воспитанники школы, демонстрируя свои творческие достижения в музыкальном искусстве.

День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Бойцовая, д. 14, к. 7А.

Начало в 12 часов.

Вход свободный.