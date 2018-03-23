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Будущие музыканты сделают в Богородском свои первые шаги
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Будущие музыканты сделают в Богородском свои первые шаги 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
День открытых дверей состоится в детской музыкальной школе им. А. Ф. Гедике.
В субботу, 24 марта, в различных филиалах Московской городской объединенной школы искусств «Сокольники» пройдут дни открытых дверей. Гостеприимно распахнет свои двери для всех желающих и детская музыкальная школа им. А. Ф. Гедике, которая расположена в Богородском.
Жители района встретятся в этот день с педагогами и руководителями ДМШ, узнают об истории учреждения, об условиях поступления, совершат экскурсию по классам и музыкальным залам школы. Кроме того, опытные специалисты проведут консультирование родителей и помогут определиться с выбором класса для поступления, правильной подготовке для предстоящих прослушиваний.
В заключительной части праздничной программы перед гостями выступят воспитанники школы, демонстрируя свои творческие достижения в музыкальном искусстве.
День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Бойцовая, д. 14, к. 7А.
Начало в 12 часов.
Вход свободный.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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