Ещё
Квест-игра «Спасаем праздник» прошла в школе Алтуфьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Квест-игра «Спасаем праздник» прошла в школе Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В школе №1370 Алтуфьевского района прошла квест-игра «Спасаем праздник» для учащихся 3-х и 4-х классов. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, по легенде, Снежная Королева, не желая уступать свои позиции, похитила из календаря цифру «8», чтобы никогда не наступил любимый весенний праздник, и зима длилась вечно.
«Наши ребята отправились спасать праздник, проходя увлекательные испытания. Им пришлось проявить свою смекалку, творческие способности, сплочено работать в команде. Ученики собрали воедино все пазлы и сложили цифру 8 обратно, тем самым спасли праздник! По итогу мероприятия, дети получили приятные подарки и отличное предпраздничное настроение», — уточняется в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Дошколята Алтуфьева познакомились с культурой Мордовии Занимательные уроки и перемены прошли в школе на Костромской Математическая викторина прошла в школе на Костромской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ387
Новый советник Трампа готов развязать большую войну175
Минфин готовится пойти на риск92
Все супероружие РФ показали в одном видео96
Глава Волоколамского района отправлен в отставку46
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение