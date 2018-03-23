Квест-игра «Спасаем праздник» прошла в школе Алтуфьева

В школе №1370 Алтуфьевского района прошла квест-игра «Спасаем праздник» для учащихся 3-х и 4-х классов. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, по легенде, Снежная Королева, не желая уступать свои позиции, похитила из календаря цифру «8», чтобы никогда не наступил любимый весенний праздник, и зима длилась вечно.

«Наши ребята отправились спасать праздник, проходя увлекательные испытания. Им пришлось проявить свою смекалку, творческие способности, сплочено работать в команде. Ученики собрали воедино все пазлы и сложили цифру 8 обратно, тем самым спасли праздник! По итогу мероприятия, дети получили приятные подарки и отличное предпраздничное настроение», — уточняется в сообщении.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (то)