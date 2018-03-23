В Подмосковье в пятницу проходит досрочная сдача ЕГЭ‑2018 по русскому языку

Подмосковье в пятницу проходит досрочный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, его сдают 800 человек в семи пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Мытищах, Красногорске, «23 марта 2018 года более 800 подмосковных участников досрочного этапа ЕГЭ-2018 сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Для сдачи ЕГЭ подготовлены семь пунктов проведения экзаменов — в Балашихе Химках , Можайском, Раменском и Одинцовском районах», — отмечается в сообщении.

За ходом проведения экзаменов следят 13 общественных наблюдателей, в их числе два представителя Российского союза молодежи, и еще четыре онлайн-наблюдателя в ситуационном центре Московской области и на федеральном портале smotriege.ru.

Доставку экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ осуществило управление специальной связи. В ППЭ применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования работ участников, ведется онлайн-видеонаблюдение.

Русский язык — один из двух обязательных предметов, успешная сдача которых необходима для получения аттестата, результаты экзамена ребята будут использовать при поступлении в вузы. На сдачу экзамена по русскому языку участникам ЕГЭ дано 3,5 часа, работа состоит из двух частей и включает 26 заданий.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ — до 4 апреля 2018 года. Подать апелляцию можно будет до 6 апреля.

Досрочный период ЕГЭ-2018 в Подмосковье проходит с 21 марта по 11 апреля 2018 года. Во время всего периода проведения экзаменов в Подмосковье работает горячая линия министерства образования Московской области по вопросам ЕГЭ, где можно получить консультацию и сообщить о нарушениях: 8 (498) 602-10-95, 8 (498) 602-11-42, 8 (498) 602-11-43.