В школе № 1212 изучили авиацию от «А „до „Я“ 

В школе завершился цикл лекций «Авиация от А до Я», целью которого является повышение уровня эрудированности и знаний школьников в области авиации.
Компания Boeing и Межрегиональная общественная организация «Достижения молодых» провела курс лекций в школе №1212. Специалисты рассказали о последних достижениях в аэрокосмической отрасли. Занятия вызвали живой интерес у старшеклассников школы. Ребята узнали, как устроены современные лайнеры и теперь почти не боятся летать на самолетах. Все ученики, прошедшие обучение, благодарят компанию Boeing и Межрегиональную общественную организацию (МОО) «Достижения молодых» за очень интересные лекции.