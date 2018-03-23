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Как запоминать много материала, рассказали школьникам на 1-й Вольской
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Как запоминать много материала, рассказали школьникам на 1-й Вольской 

Управа района Некрасовка 58 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
На этой неделе состоялось открытие нового модуля занятий Межрайонной школы актива на базе школы № 2089 района Некрасовка. Данный модуль был представлен для обучения как последний в этом учебном году.
Четвертый модуль получил название «Инструментарий команды ученического самоуправления». На занятии школьники узнали, как думать, когда не думается, как разложить все «по полочкам» и сделать качественный проект. Также ребятам рассказали, как запоминать много материала и, самое главное, понимать его.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: 1-я Вольская улица, дом 9, корпус 3. (вт)
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