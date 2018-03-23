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Школьники из района Люблино отличились на конкурсе «Московские мастера»
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Школьники из района Люблино отличились на конкурсе «Московские мастера» 

Управа района Люблино 56 минут назад
Фото: Мое Люблино
Ученики школы №2121 имени Куркоткина, которая расположена на улице Ставропольской, признаны одними из лучших на VI Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Поздравляем учеников нашей школы Арсения Лебедева и Сергея Прокофьева с достойным выступлением на чемпионате в компетенции «Интернет вещей». Они защитили честь школы, заняв второе место по Москве, — добавил представитель администрации.
Напомним, что школа №2121 находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)
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