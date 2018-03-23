Школьники из Коптева отличились на фестивале национальных культур

В марте 2018 года прошел очный этап фестиваля национальных культур «Мир дому твоему» в рамках фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты». Участие в нем приняли и представители Коптева: в номинации «Истоки» ученицы школы №185 Полина Петракова и Софья Староверова представили презентации и свой проект «Съедобный сувенир столицы».

— Со своим проектом об истории и изготовлении московского калача девочки стали дипломантами III степени, — прокомментировал сотрудник школы.

Кроме того, ученики школы отличились в номинации «Семейный альбом». Максим Козырев из 5 «М» представил видеофильм о своем прадедушке, советском авиаконструкторе, также заняв третье место. (жм)