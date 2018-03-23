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Школьники из Коптева отличились на фестивале национальных культур
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Школьники из Коптева отличились на фестивале национальных культур 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В марте 2018 года прошел очный этап фестиваля национальных культур «Мир дому твоему» в рамках фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты». Участие в нем приняли и представители Коптева: в номинации «Истоки» ученицы школы №185 Полина Петракова и Софья Староверова представили презентации и свой проект «Съедобный сувенир столицы».
— Со своим проектом об истории и изготовлении московского калача девочки стали дипломантами III степени, — прокомментировал сотрудник школы.
Кроме того, ученики школы отличились в номинации «Семейный альбом». Максим Козырев из 5 «М» представил видеофильм о своем прадедушке, советском авиаконструкторе, также заняв третье место. (жм)
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