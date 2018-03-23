В одной из школ Бибирева прошло профориентационное занятие для старшеклассников

На базе школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» в минувшую среду, 21 марта прошло интерактивное мероприятие профориентационного цикла. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в нем приняли участие ученики 9–11 классов.

-Школьники и их родители познакомились с широким спектром производственных возможностей и профессиональных перспектив, которые предлагает образовательный комплекс группы кампаний «Черкизово» — один из крупнейших дилеров мясоперерабатывающей промышленности полного цикла в России , — рассказали в администрации ШМК. — Присутствующим были представлены как образовательные программы, так и лабораторно-технические возможности профильного обучения и будущие возможности профессионального развития в области перспективных технологий сферы мясоперерабатывающей промышленности полного цикла.

В завершении занятия была проведена блиц-викторина, и самым внимательным ребятам были вручены вкусные призы от кампании. Отметим, что такие профильные мероприятия с приглашением партнеров школы стали уже доброй традицией в ШМК «Бибирево». (ип)