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В одной из школ Бибирева прошло профориентационное занятие для старшеклассников
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В одной из школ Бибирева прошло профориентационное занятие для старшеклассников 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
На базе школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» в минувшую среду, 21 марта прошло интерактивное мероприятие профориентационного цикла. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в нем приняли участие ученики 9–11 классов.
-Школьники и их родители познакомились с широким спектром производственных возможностей и профессиональных перспектив, которые предлагает образовательный комплекс группы кампаний «Черкизово» — один из крупнейших дилеров мясоперерабатывающей промышленности полного цикла в России, — рассказали в администрации ШМК. — Присутствующим были представлены как образовательные программы, так и лабораторно-технические возможности профильного обучения и будущие возможности профессионального развития в области перспективных технологий сферы мясоперерабатывающей промышленности полного цикла.
В завершении занятия была проведена блиц-викторина, и самым внимательным ребятам были вручены вкусные призы от кампании. Отметим, что такие профильные мероприятия с приглашением партнеров школы стали уже доброй традицией в ШМК «Бибирево». (ип)
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