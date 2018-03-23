Школьникам Старого Крюково рассказали о «солнечных» ребятах

Учащиеся школы №1528 провели акцию «Солнечное настроение», приуроченную к Всемирному дню человека с синдромом Дауна.

Как сообщили в образовательной организации, целью мероприятия являлось увеличение информированности учащихся о синдроме Дауна, укрепление толерантного и уважительного отношения к людям с данным синдромом.

Детей с синдромом Дауна очень часто называют «солнечными» из-за их улыбчивости, душевной теплоты, готовности делиться счастьем с окружающими. Именно поэтому символом прошедшей в школе акции стали солнышки, созданные из отпечатков ладоней школьников.

По мнению педагогов, мероприятие прошло с большим успехом: учащиеся с интересом слушали рассказ о синдроме Дауна и известных «солнечных» людях, задавали вопросы, охотно участвовали в создании солнышек. При проведении акции педагогам помогали учащиеся-волонтеры.