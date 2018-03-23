Старшеклассники с Большой Академической поучаствовали в учебных сборах

Подопечные школы №1576, расположенной на Большой Академической, приняли участие в учебных сборах. Основам военной службы их обучали на базе войсковой части.

— Юноши из десятых классов в течение пяти дней спали в казармах, делали утреннюю зарядку, придерживались принятого распорядка дня в части, питались в воинской столовой, — рассказали в администрации школы.

Также ребята прошли строевую подготовку, учились оказывать первую помощь, разбирать и собирать автомат, надевать противогаз, узнали про тактическое передвижение на поле боя, прошли огневую подготовку и многое другое. (жм)