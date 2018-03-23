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Школьники из Текстильщиков посетили поисково-спасательную станцию «Люблино»
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Школьники из Текстильщиков посетили поисково-спасательную станцию «Люблино» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая расположена в Текстильщиках, стали участниками экскурсии на поисково-спасательную станцию «Люблино». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— Ученики 2 «А» класса посетили поисково-спасательную станцию «Люблино». При входе нас встретил настоящий спасатель. Он в доступной и интересной для детей форме рассказал о профессии, о тех качествах, которые необходимы работникам. Затем дети увидели и даже потрогали инструменты, которые нужны для каждодневной работы. И наконец, мы познакомились с настоящим водолазом, которые показал нам мастер-класс по спасению людей на воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, — рассказал представитель школы.
Добавим, что школа №654 расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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