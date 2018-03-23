В школе на Ставропольской состоялась встреча с педагогом из детского издательства

Занятие от педагога из детского издательства «Настя и Никита» состоялось в школе №2121, которая расположена на улице Ставропольской. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята отправились в увлекательное путешествие на 200 лет назад — в русскую деревню XIX века. Они узнали многое о русских избах: черной, белой, двухэтажной, — о том, как строили избы. После этого они приступили к созданию своих деревень. Также ребятам предстояло дать названия деревням, рассуждая о том, как и от чего населенный пункт может получить свое имя, — рассказал представитель школы.

Напомним, что школа №2121 расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)