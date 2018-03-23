Ещё
В школе на Ставропольской состоялась встреча с педагогом из детского издательства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе на Ставропольской состоялась встреча с педагогом из детского издательства 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Занятие от педагога из детского издательства «Настя и Никита» состоялось в школе №2121, которая расположена на улице Ставропольской. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята отправились в увлекательное путешествие на 200 лет назад — в русскую деревню XIX века. Они узнали многое о русских избах: черной, белой, двухэтажной, — о том, как строили избы. После этого они приступили к созданию своих деревень. Также ребятам предстояло дать названия деревням, рассуждая о том, как и от чего населенный пункт может получить свое имя, — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №2121 расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
Школьники из района Люблино отличились на конкурсе «Московские мастера» В школе на улице Марьинский Парк прошел шахматный турнир «Московский гамбит» Педагоги и школьники из района Люблино стали финалистами чемпионата по набору текста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети34
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды61
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение