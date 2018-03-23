Москва 24 покажет, какие возможности открывают столичные вузы перед студентами 

25 марта в Московском городском университете управления правительства Москвы состоится «Форум школьников и студентов Москвы». О поступлении в престижные вузы, студенческой жизни и самопознании расскажут: ректор Университета правительства Москвы Василий Фивейский; заведующий кафедрой юриспруденции МГУУ правительства Москвы, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский; исполняющий обязанности начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин; префект Восточного Административного округа города Москвы Всеволод Тимофеев.
Смотрите 25 марта в 10:45 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.