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Генератор обещаний: что Путин говорил об образовании последние 18 лет
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Генератор обещаний: что Путин говорил об образовании последние 18 лет 

Теории и Практики 2 часа назад
Фото: Теории и Практики
Владимир Путин, как и положено главе государства, на протяжении всех сроков правления говорил об образовании и за 18 лет успел (сказать) многое. В чем-то его взгляды за эти годы изменились. Например, в начале 2000-х он считал, что раз специалисты уезжают за границу или получают финансирование от зарубежных фондов, значит, они востребованы, а через 10 лет оказалось, что иностранные фонды «шарят» по российским школам и «сажают» детей на гранты. В то же время неизменно из года в год он повторял, что школа должна не только учить, но и воспитывать, у ЕГЭ есть свои плюсы и минусы, зарплату учителям надо повышать, а образование у государства всегда в приоритете. T&P собрали его мысли с 2000 по 2018 год: нам нужно сохранить свои «корни», педагог обязан найти «искорку» в каждом ученике, а российская система образования станет лучшей в мире (или уже стала). Нажимайте на кнопку «Еще» снова и снова, насколько хватит сил. https://theoryandpractice.ru/questionnaires/putin
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