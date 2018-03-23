Орловским учителям предложили провести интерактивный урок о лесах

WWF России в партнерстве с движением ЭКА создали всероссийский интерактивный урок для школьников «Изменение климата и связь с сохранением лесов» и приглашают педагогов Орловской области провести его в своих классах.

Цель урока — в увлекательных игровых форматах рассказать о важности леса и о том, как он помогает приспосабливаться к опасным климатическим изменениям, а также научить и вдохновить школьников действовать для сохранения лесов и более благоприятного климата.

Проект стартовал 21 марта в Международный день лесов. Учителя могут провести урок «Лес и климат» в своих классах, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте www.лесклимат.рф, сообщают организаторы.

Специальной подготовки для проведения урока не требуется. После регистрации на сайте учителю доступны 2 комплекта материалов — для проведения урока в младших и средних-cтарших классах. Каждый комплект включает в себя методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий, складную книжку-памятку с полезными советами.

Благодаря уроку школьники узнают о функциях лесов в природе, о их роли в замедлении изменения климата, о мерах по их сохранению и многом другом.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями о проведенном занятии, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Фотографии с проведенных занятий попадут во всероссийский онлайн-альбом.

Стоит отметить, что проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.