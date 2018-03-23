Ещё
Десять из десяти! Григорий Трубников высоко оценил многопрофильность ямальского образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять из десяти! Григорий Трубников высоко оценил многопрофильность ямальского образования 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Десять баллов из десяти возможных. Так сегодня, 23 марта, заместитель Министра образования и науки РФ Григорий Трубников оценил многопрофильность ямальского образования, комментируя свое участие в Фестивале арктических профессий.
Отметим, замминистра образования и науки РФ работает на Ямале в рамках выездного заседания рабочей группы Минобрнауки «Развитие образования и науки» государственной комиссии по вопросам развития Арктики при правительстве РФ. В Салехарде вместе с другими гостями мероприятия он посетил мастер-классы и презентации профессий, наиболее востребованных в Арктике, которым обучают студентов в Ямальском многопрофильном колледже.
«В этом колледже создана уникальная среда. Здесь учатся молодые и талантливые ребята, которые стремятся получить профессиональные навыки. Также на меня производит огромное впечатление и отношение преподавателей к делу: как они неравнодушны, насколько у них горят глаза в работе с учениками. Это вызывает огромное восхищение и уважение к тем людям, которые трудятся в этих сложных полярных условиях. Опыт такого многофункционального многопрофильного колледжа — это прекрасный пример для других регионов страны», — отметил он.
Напомним, сегодня в Салехарде в Ямальском многопрофильном колледже и его филиале в Лабытнанги проходит Фестиваль арктических профессий. В рамках мероприятия на площадке образовательного учреждения проходит около 40 различных мастер-классов, демонстрирующих многообразие и особенность ямальского образования.
ИА Север-Пресс: последние новости
В роликах - о ЕГЭ. Доступно и интересно обо всех правилах госэкзамена Ямальских выпускников проверят на знание географии и информатики Ямальские дети летом отдохнут в сопровождении обученных наставников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации778
Савченко грозит «пожизненное»94
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети38
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды61
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение