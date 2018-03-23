Десять из десяти! Григорий Трубников высоко оценил многопрофильность ямальского образования

Десять баллов из десяти возможных. Так сегодня, 23 марта, заместитель Министра образования и науки РФ Григорий Трубников оценил многопрофильность ямальского образования, комментируя свое участие в Фестивале арктических профессий.

Отметим, замминистра образования и науки РФ работает на Ямале в рамках выездного заседания рабочей группы Минобрнауки «Развитие образования и науки» государственной комиссии по вопросам развития Арктики при правительстве РФ . В Салехарде вместе с другими гостями мероприятия он посетил мастер-классы и презентации профессий, наиболее востребованных в Арктике, которым обучают студентов в Ямальском многопрофильном колледже.

«В этом колледже создана уникальная среда. Здесь учатся молодые и талантливые ребята, которые стремятся получить профессиональные навыки. Также на меня производит огромное впечатление и отношение преподавателей к делу: как они неравнодушны, насколько у них горят глаза в работе с учениками. Это вызывает огромное восхищение и уважение к тем людям, которые трудятся в этих сложных полярных условиях. Опыт такого многофункционального многопрофильного колледжа — это прекрасный пример для других регионов страны», — отметил он.