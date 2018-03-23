В Северной Осетии представили лучшие практики вузов РФ по работе с иностранными студентами

ВЛАДИКАВКАЗ , 23 марта. / ТАСС /. Первая школа-семинар по работе с иностранными студентами и выпускниками вузов России открылась в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе университета.

"Проект первой школы-семинара «Практика работы с иностранными студентами и выпускниками вузов России» проводит Всемирная ассоциация выпускников вузов при поддержке Фонда президентских грантов. На базе нашего университета были представлены лучшие практики университетов по привлечению иностранных студентов", — сказал собеседник агентства.

По словам президента Всемирной ассоциации выпускников российских вузов Владимира Четия, целью проекта является повышение престижа российского образования за рубежом и помощь иностранным студентам. «Мы делимся своим опытом, как надо работать с иностранными студентами, как надо взаимодействовать с ассоциациями выпускников для достижения тех или иных целей, которые, я надеюсь, повысят качество работы с выпускниками и работы с иностранными студентами», — отметил он.

Участниками семинара стали более 100 человек. В их числе руководители и сотрудники вузов СКФО, студенты и выпускники, члены ассоциаций. Для них подготовили семинары и тренинги, интерактивные лекции и мастер-классы. По их мнению, иностранные выпускники собственным примером и опытом могут эффективно продвигать и популяризировать российские образовательные программы и изучение русского языка среди своих соотечественников. Они также могут своевременно информировать выпускников школ и вузов о программах повышения квалификации и онлайн-обучения.

Абхазии, Китая, Ирана, Марокко, Камеруна, "Всего в нашем университете обучается около 200 иностранных ребят из стран СНГ, Южной Осетии ЮАР . Их количество увеличивается. Этому способствует качественное образование, которое здесь могут получить, общественно-политическая стабильность и межэтническое согласие в республике", — сообщил ректор СОГУ Алан Огоев, которого цитирует пресс-служба.